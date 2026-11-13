Under natten uppges Ukraina ha genomfört en storskalig drönarattack mot Moskva och ett dödligt anfall i landets södra delar. Även Ukraina har anfallits under natten, rapporterar AFP.

Enligt The Kyiv Independent har en ukrainsk attack genomförts mot ett större oljeraffinaderi i Volgograd i södra Ryssland. Regionens guvernör Andrej Botjarov säger att fyra personer dödats i ett industriområde i staden.

Ryssland ska ha avfyrat omkring 120 drönare mot Ukraina, enligt landets flygvapen. Splitter från en rysk attackdrönare orsakade en brand på ett sjukhus i Kyjiv. Knappt 40 personer evakuerades och flera skadades. Sammanlagt två dödsoffer har också rapporterats i Odesa respektive Zaporizjzja.