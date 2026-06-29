Flest A-traktorer i Sundsvall: ”Ökat kraftigt i landet”

Det är i Sundsvall du ska leta för att hitta eparaggare, visar ny statistik från Transportstyrelsen.

Där är nämligen totalt 1 302 A-traktorer registrerade, vilket är flest i landet. På en andraplats hamnar Örnsköldsvik med 927.

– Antalet A-traktorer har ökat kraftigt i landet under relativt kort tid. Från 2021 till i dag har antalet A-traktorer ökat med 79 procent och trenden ser likadan ut i hela landet, säger presschefen Mikael Andersson i ett pressmeddelande.

Samtidigt har Kungsbacka 584 registrerade mopedbilar, vilket är flest i landet. Strax därefter kommer Gävle på 553. Mopedbilarna har minskat i antal sedan 2021.