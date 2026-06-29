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Arkivbild. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om A-traktorer

Flest A-traktorer i Sundsvall: ”Ökat kraftigt i landet”

Av Hannah Gustafsson
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Det är i Sundsvall du ska leta för att hitta eparaggare, visar ny statistik från Transportstyrelsen.

Där är nämligen totalt 1 302 A-traktorer registrerade, vilket är flest i landet. På en andraplats hamnar Örnsköldsvik med 927.

– Antalet A-traktorer har ökat kraftigt i landet under relativt kort tid. Från 2021 till i dag har antalet A-traktorer ökat med 79 procent och trenden ser likadan ut i hela landet, säger presschefen Mikael Andersson i ett pressmeddelande.

Samtidigt har Kungsbacka 584 registrerade mopedbilar, vilket är flest i landet. Strax därefter kommer Gävle på 553. Mopedbilarna har minskat i antal sedan 2021.

Olyckorna har inte ökat i samma takt som A-traktorerna
pressmeddelande · www.transportstyrelsen.se

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teknikensvarld.expressen.se
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