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Helsingborgs tingsrätt. (Johan Nilsson / TT)
Inrikes

Flicka döms för mordbrand för dåd mot socialsekreterare

Av Emma Hedlin
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En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Hon döms till ungdomsvård.

Samtidigt döms en 19-årig man till 14 års fängelse för anstiftan till försök till mord. Mannen ska ha gett flickan uppdraget med syfte att hämnas för ett beslut som socialsekreteraren fattat.

Händelsen inträffade i november förra året. Det framgår inte hur de åtalade har ställt sig till anklagelserna.

Beslutet ska ha rört en anhörig till en av de inblandade
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TT
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