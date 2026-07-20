Flicka döms för mordbrand för dåd mot socialsekreterare

En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Hon döms till ungdomsvård.

Samtidigt döms en 19-årig man till 14 års fängelse för anstiftan till försök till mord. Mannen ska ha gett flickan uppdraget med syfte att hämnas för ett beslut som socialsekreteraren fattat.

Händelsen inträffade i november förra året. Det framgår inte hur de åtalade har ställt sig till anklagelserna.