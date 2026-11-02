En flicka har förts till sjukhus efter att ha attackerats av en älg i ett bostadsområde i Trollhättan på lördagen, rapporterar P4 Väst.

Älgen ska ha gjort utfall och sparkat flickan. Skadeläget är på måndagen oklart.

Kommunjägare har kallats in för att utreda om det rör sig om en älg som varit aggressiv tidigare.