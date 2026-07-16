Flickor döms – åkte tåg med skarpa bomber
Två tonårsflickor döms till sluten ungdomsvård efter att ha rest med två skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg, rapporterar TTELA. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Flickorna avslöjades när en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna dna eller fingeravtryck larmade polisen.
Bomberna ska ha överlämnats till flickorna av en okänd gärningsman i Halmstad.
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