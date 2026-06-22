Flög drönare med dottern – åtalas för flygfylleri

I maj befann sig Kai med sin sexåriga dotter i Rålambshovsparken i Stockholm, där de tillsammans flög en drönare som vägde under 250 gram. Det berättar han för DN.

Efter ett tag dök några poliser upp och frågade om drönaren var hans och om han hade druckit något. Kai svarade att han druckit två starköl till lunch och fick då blåsa i alkomätare, som visade att han hade mer än tillåtna 0,2 promille i blodet.

Därpå togs han med till polisstationen för ett kompletterande utandningsprov som visade 0,9 promille.

– Det kom ju som en chock. Det hade jag aldrig räknat med. Här står jag med min dotter och så kommer en polispatrull och tar med mig som om jag är kriminell, säger han.

Den 18 juni åtalades Kai för flygfylleri. Han är kritisk till vad han upplever som bristande myndighetsinformation om flygfylleri med små drönare.