En pastor i Florida fälls för sin inblandning i mordet på Haitis president Jovenel Moïse i juli 2021, skriver flera medier. Straffet meddelas i februari och han riskerar livstids fängelse.

Efter en åtta veckor lång rättegång i Miami fann domstolen Christian Emmanuel Sanon skyldig på alla åtalspunkter.

Åklagarna hävdar att kuppen styrdes från Florida. Sanon ska ha samlat in pengar och ordnat resor till Haiti för sig själv och andra.

Ambitionen var att pastorn själv skulle ta över presidentposten efter kuppen. I utbyte utlovades lukrativa kontrakt till amerikanska företag – men maktövertagandet misslyckades.

Sanon har nekat till kännedom om mordplanerna, och hans försvar uppger att de kommer att överklaga.