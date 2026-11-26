Den som bor långt ute på vischan i Alaska behöver inte ge upp hoppet om en kalkonmiddag till högtiden Thanksgiving. Projektet Alaska Turkey Bomb går ut på att leverera råvaror från luften, rapporterar Alaska news source.

Projektet drivs av Esther Keim och Heidi Hastings som varje år släpper kalkoner och andra ingredienser från sitt flygplan till hushåll som ofta ligger över 80 kilometer från närmaste väg.

De flyger lågt och så långsamt det går, och siktar på öppna ytor så att kalkonkassarna syns ordentligt.

– Många som bor så här långt ut socialiserar inte så mycket, särskilt nu när det börjar frysa över. Så jag har fått höra att det här för folk samman och det är en riktigt bra känsla, säger Esther Keim.