Flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar
Vraket efter Pan Am flight 526A, som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952, har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Det rapporterar USA Today.
Sökandet leddes av Air/Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet ”Expedition unknown”.
Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att två av motorerna slutade fungera.
Alla 64 passagerare och fem besättningsmedlemmar överlevde landningen. Det fanns flytvästar ombord, men på grund av språkförbistring och okunskap om evakueringsrutiner stannade 52 passagerare kvar i det sjunkande vraket och dog.
Olyckan blev startskottet för de säkerhetsgenomgångar som än i dag hålls när flygplan ska lyfta.
bakgrund
Pan Am flight 526A
Wikipedia (en)
Pan Am Flight 526A, a Douglas DC-4, took off from San Juan–Isla Grande Airport, Puerto Rico, at 12:11 PM AST on April 11, 1952 on a flight to Idlewild International Airport, New York City, with 64 passengers and 5 crew members on board. Due to inadequate maintenance, engine number 3 failed after takeoff, followed shortly by engine number 4. Nine minutes after takeoff, the aircraft ditched in rough seas 18 kilometers (11 mi) NW of San Juan Airport, broke apart and sank after three minutes. Panicking passengers refused to leave the sinking wreck, resulting in 52 passenger deaths. The United States Coast Guard rescued 17 passengers and crew members. The accident led to the implementation of pre-flight safety demonstrations for over-water flights. The wreckage was discovered in July 2026.
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