Flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar

Vraket efter Pan Am flight 526A, som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952, har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Det rapporterar USA Today.

Sökandet leddes av Air/Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet ”Expedition unknown”.

Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att två av motorerna slutade fungera.

Alla 64 passagerare och fem besättningsmedlemmar överlevde landningen. Det fanns flytvästar ombord, men på grund av språkförbistring och okunskap om evakueringsrutiner stannade 52 passagerare kvar i det sjunkande vraket och dog.

Olyckan blev startskottet för de säkerhetsgenomgångar som än i dag hålls när flygplan ska lyfta.