FN ändrar riktlinjer efter våldtäkten mot Meya

FN ändrar sina riktlinjer för utvisning i spåren av den uppmärksammade våldtäktsdomen i Skellefteå, rapporterar SVT Nyheter.

Den då 16-åriga Meya Åberg överfölls och våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå i september 2024 av en man som kommit till Sverige som flykting. Enligt svensk lag får utvisning ske när en gärningsperson döms till minst sex månaders fängelse. Men i det här fallet menade hovrätten att brottet inte var tillräckligt grovt för att ligga till grund för utvisning och hänvisade till FN:s flyktingskonvention som slår fast att brottet måste vara ”synnerligen grovt” för att någon med flyktingstatus ska kunna utvisas. Gärningsmannen dömdes till tre års fängelse men inte utvisning, något som väckte stor kritik.

Efter påtryckningar från Sveriges regering slår nu FN-organet UNHCR fast att våldtäkt utgör ett synnerligen grovt brott, och därmed grund för utvisning.