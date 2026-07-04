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Migrationsminister Johan Forssell (M). (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Våldtäktsdomen i Skellefteå

Forssell om FN-beskedet: ”Det känns viktigt”

Av Ebba Örn
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Att FN ändrar sina riktlinjer i flyktingkonventionen kommer efter påtryckningar från Sveriges migrationsminister Johan Forssell (M), rapporterar SVT Nyheter.

Domen efter våldtäkten mot Meya Åberg i Skellefteå väckte starka reaktioner och uppmärksammades också internationellt. Det eftersom hovrätten bedömde att våldtäktsmannen inte kunde utvisas med hänvisning till FN:s riktlinjer. Under våren har Forssell legat på för att göra det möjligt att utvisa personer som döms för våldtäkt, även om de har flyktingstatus.

– Nu har vi faktiskt lyckats samla ett stöd bland många medlemsstater och fått UNHCR att ändra tillämpningen av konventionen. Det tycker jag känns viktigt, säger ministern till SVT.

FN slår nu fast att våldtäkt är ett ”synnerligen grovt brott” som kan utgöra grund för utvisning
tv+text · Sveriges Television
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TT
Våldtäkten har satt livslånga spår i Meya: ”Jag vill säga att jag hatar honom och att han har förstört mig” (oktober 2025)
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