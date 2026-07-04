Forssell om FN-beskedet: ”Det känns viktigt”
Att FN ändrar sina riktlinjer i flyktingkonventionen kommer efter påtryckningar från Sveriges migrationsminister Johan Forssell (M), rapporterar SVT Nyheter.
Domen efter våldtäkten mot Meya Åberg i Skellefteå väckte starka reaktioner och uppmärksammades också internationellt. Det eftersom hovrätten bedömde att våldtäktsmannen inte kunde utvisas med hänvisning till FN:s riktlinjer. Under våren har Forssell legat på för att göra det möjligt att utvisa personer som döms för våldtäkt, även om de har flyktingstatus.
– Nu har vi faktiskt lyckats samla ett stöd bland många medlemsstater och fått UNHCR att ändra tillämpningen av konventionen. Det tycker jag känns viktigt, säger ministern till SVT.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen