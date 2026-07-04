Forssell om FN-beskedet: ”Det känns viktigt”

Att FN ändrar sina riktlinjer i flyktingkonventionen kommer efter påtryckningar från Sveriges migrationsminister Johan Forssell (M), rapporterar SVT Nyheter.

Domen efter våldtäkten mot Meya Åberg i Skellefteå väckte starka reaktioner och uppmärksammades också internationellt. Det eftersom hovrätten bedömde att våldtäktsmannen inte kunde utvisas med hänvisning till FN:s riktlinjer. Under våren har Forssell legat på för att göra det möjligt att utvisa personer som döms för våldtäkt, även om de har flyktingstatus.

– Nu har vi faktiskt lyckats samla ett stöd bland många medlemsstater och fått UNHCR att ändra tillämpningen av konventionen. Det tycker jag känns viktigt, säger ministern till SVT.