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Ett beslag av kokain i USA 2024. Arkivbild. (Darryl Dyck / AP)
Utrikes

FN: Handeln med kokain och amfetamin blomstrar

Av Tor Gasslander
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Den globala handeln med kokain och metamfetamin blomstrar, enligt en ny rapport från FN:s kontor för narkotikakontroll, UNODC.

Antalet amfetaminbeslag ökade med 13 procent under 2024, samtidigt som produktionen av kokain inom kort tros vara större än efterfrågan.

– Det har aldrig varit viktigare än nu att fokusera på att stoppa den organiserade brottsligheten, säger UNODC-chefen Monica Juma i ett uttalande.

6,2 procent av jordens befolkning bedöms ha använt droger under 2024, jämfört med 5,2 procent tio år tidigare.

Att Afghanistans talibanstyre nästan helt ströp opiumproduktionen 2022 påverkar fortfarande den globala narkotikamarknaden
Reuters  · Ofta betalvägg
Allt fler nya droger – producenter försöker kringå regler
AFP  · Ofta betalvägg
Ta del av rapporten här
pressmeddelande · www.unodc.org
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