FN: Handeln med kokain och amfetamin blomstrar

Ett beslag av kokain i USA 2024. Arkivbild.

Den globala handeln med kokain och metamfetamin blomstrar, enligt en ny rapport från FN:s kontor för narkotikakontroll, UNODC.

Antalet amfetaminbeslag ökade med 13 procent under 2024, samtidigt som produktionen av kokain inom kort tros vara större än efterfrågan.

– Det har aldrig varit viktigare än nu att fokusera på att stoppa den organiserade brottsligheten, säger UNODC-chefen Monica Juma i ett uttalande.

6,2 procent av jordens befolkning bedöms ha använt droger under 2024, jämfört med 5,2 procent tio år tidigare.