FN: Handeln med kokain och amfetamin blomstrar
Den globala handeln med kokain och metamfetamin blomstrar, enligt en ny rapport från FN:s kontor för narkotikakontroll, UNODC.
Antalet amfetaminbeslag ökade med 13 procent under 2024, samtidigt som produktionen av kokain inom kort tros vara större än efterfrågan.
– Det har aldrig varit viktigare än nu att fokusera på att stoppa den organiserade brottsligheten, säger UNODC-chefen Monica Juma i ett uttalande.
6,2 procent av jordens befolkning bedöms ha använt droger under 2024, jämfört med 5,2 procent tio år tidigare.
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