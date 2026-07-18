FN-konvojer pressas av ryska drönare: ”Allt farligare”

En polisbil kör på en gata med antidrönarnät nära Kostiantynivka i Donetsk.

Omkring 700 000 ukrainare nära frontlinjen är beroende av matleveranser från FN-konvojer. Kriget har slagit ut butiker och leveranskedjor nära fronten, samtidigt gör de extrema säkerhetsriskerna att FN:s matleveranser blivit livsnödvändiga, rapporterar Politico.

På nätbetäckta vägar stannar lastbilarna bara tillräckligt länge för att familjer ska hinna hämta sina matpaket innan de kör vidare. De kan inte stanna längre på grund av hotet från ryska drönare.

En omkring 50 kilometer bred korridor har kommit att kallas ”dödszonen”, där drönare angriper nästan allt som rör sig.

Svensken Carl Skau, tillförordnad chef för FN:s livsmedelsprogram (WFP), säger att myndigheterna i Donetsk registrerade omkring 1 400 drönarincidenter under en enda dag.

WFP har dessutom utsatts för flera attacker de senaste månaderna.

– Just nu blir läget allt farligare, säger Carl Skau.