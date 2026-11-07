Under de senaste åren har FN:s utredare intensifierat arbetet för att få svar på oklarheterna kring den svenske diplomaten Dag Hammarskjölds död, skriver New York Times.

FN:s dåvarande generalsekreterare dog i en flygkrasch 1961 vid Ndola i Zambia, dit han rest för att förhandla fram ett slut på striderna i det nyligen självständiga Kongo. 65 år senare är det fortfarande oklart om det rör sig om en olycka eller ett planerat dåd. En rapport som publicerades av FN i veckan drar slutsatsen att det inte går att ge några definitiva svar eftersom USA, Storbritannien och Sydafrika med största sannolikhet inte lämnat ut alla handlingar som rör fallet.

Enligt rapporten kände både USA och Storbritannien till Hammarskjölds resplan. Flera vittnen som utredarna pratat med uppger att de såg flygplanet attackeras i luften. Charles Southall, en tidigare amerikansk marinofficer som vid den aktuella tidpunkten avlyssnade flygtrafiken i Afrika, berättar att han hörde kanoneld.

– Sedan sa piloten: Jag har träffat det. Det står i lågor.

FN har lovat att fortsätta utreda händelsen. I ett förord till rapporten skriver den nuvarande generalsekreteraren António Guterres:

”Vi är skyldiga Dag Hammarskjölds minne och eftermäle, liksom de som reste med honom, att ta reda på sanningen”.