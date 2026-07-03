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Den fridlysta backsippan till vänster i bild/en husbil på Öland. (TT/Shutterstock)
Hoten mot artrikedomen

Folk gräver upp Ölands fridlysta blommor

Av Helena Sällström
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Flera stölder av rödlistade och fridlysta blommor har polisanmälts på Öland de senaste åren. Enligt TV4 Nyheterna handlar det om allt ifrån orkidéer till backsippor.

Nu uppmanas allmänheten till att ha lite koll och gå fram och ställa frågor om de ser något misstänkt.

– Då kanske de slutar och försvinner, säger Helena Lager, enhetschef vid länsstyrelsen i Kalmar.

Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands botaniska förening, säger att beteendet är fruktansvärt.

– Folk beter sig som svin.

Händer att enskilda blommor grävs upp men också att stora mängder samlas in och säljs
www.tv4.se
Fridlysta blomväxter
bakgrund · www.naturvardsverket.se
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