Folk gräver upp Ölands fridlysta blommor

Den fridlysta backsippan till vänster i bild/en husbil på Öland.

Flera stölder av rödlistade och fridlysta blommor har polisanmälts på Öland de senaste åren. Enligt TV4 Nyheterna handlar det om allt ifrån orkidéer till backsippor.

Nu uppmanas allmänheten till att ha lite koll och gå fram och ställa frågor om de ser något misstänkt.

– Då kanske de slutar och försvinner, säger Helena Lager, enhetschef vid länsstyrelsen i Kalmar.

Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands botaniska förening, säger att beteendet är fruktansvärt.

– Folk beter sig som svin.