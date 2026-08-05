I nästa vecka får allmänheten en ny chans att bidra till den stora igelkottsräkningen. Det rapporterar TT.

Världsnaturfonden WWF och Noaks Ark vill ha in så många observationer som möjligt av igelkottar, döda, levande – eller helt frånvarande. Personer som inte sett en igelkott på många år uppmanas rapportera in det.

Förra året saknades djuret på flera håll där den tidigare funnits, som vissa platser runt Göteborg, i Bohuslän, Dalsland och norr om Stockholm.

– Vi kan faktiskt inte riktigt svara på varför just nu, säger Jessica Ångström på WWF.

Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in de tidigare två åren som räkningen har gjorts. Vem som helst kan delta på WWF:s sajt.