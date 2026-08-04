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Två av de nyupptäckta grodarterna, fotograferade – naturligtvis – av upptäckaren själv. (Mark D Scherz)
Hoten mot artrikedomen

Sju nya grodarter hittade på Madagaskar: ”Gömmer sig under löven”

Av Tor Gasslander
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Sju nya arter av diamantgrodor har identifierats på Madagaskar, rapporterar TT. Flera av arterna bedöms vara hotade av utrotning.

Arbetet har tagit tolv år och en hel del letande.

– Du måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle och ibland ser du dem inte när de gömmer sig under löven. Man får spetsa öronen, säger herpetologen Mark D Scherz.

Diamantgrodorna tillhör släktet Rhombophryne och har fått sitt namn av sin rombformade kropp. Forskare bedömer att hundratals oupptäckta arter fortfarande kan finnas på Madagaskar.

Studien har bland annat krävt avancerad dna-sekvensering
TT
bakgrund
 
Rhombophryne
Wikipedia (en)
Rhombophryne is a genus of microhylid frogs endemic to Madagascar. It is currently estimated to include more than 23 species, but only 20 of these are currently described. The common name 'diamond frog' has been proposed and used for members of this genus.
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