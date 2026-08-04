Sju nya grodarter hittade på Madagaskar: ”Gömmer sig under löven”

Två av de nyupptäckta grodarterna, fotograferade – naturligtvis – av upptäckaren själv.

Sju nya arter av diamantgrodor har identifierats på Madagaskar, rapporterar TT. Flera av arterna bedöms vara hotade av utrotning.

Arbetet har tagit tolv år och en hel del letande.

– Du måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle och ibland ser du dem inte när de gömmer sig under löven. Man får spetsa öronen, säger herpetologen Mark D Scherz.

Diamantgrodorna tillhör släktet Rhombophryne och har fått sitt namn av sin rombformade kropp. Forskare bedömer att hundratals oupptäckta arter fortfarande kan finnas på Madagaskar.