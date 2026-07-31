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Illustrationsbild. (Paul Kleiven / NTB)
Hoten mot artrikedomen

Regeringen backar om vargarna efter EU-kritik

Av Joel Malmén
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Regeringen backar från fjolårets beslut att sänka miniminivån för den svenska vargstammen från 300 till 170 djur, skriver TT.

Beslutet kritiserades av EU-kommissionen, som kallade det ovetenskapligt och en risk för artens långsiktiga fortlevnad.

”Värdet justeras nu upp något, till 220, vilket fortfarande innebär en väsentlig sänkning jämfört med tidigare nivå”, skriver regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.

Landsbygdsministern: ”Har ganska liten praktisk betydelse”
TT
Regeringen tar nästa steg för en långsiktigt hållbar vargförvaltning
pressmeddelande · www.regeringen.se
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