Regeringen backar om vargarna efter EU-kritik
Regeringen backar från fjolårets beslut att sänka miniminivån för den svenska vargstammen från 300 till 170 djur, skriver TT.
Beslutet kritiserades av EU-kommissionen, som kallade det ovetenskapligt och en risk för artens långsiktiga fortlevnad.
”Värdet justeras nu upp något, till 220, vilket fortfarande innebär en väsentlig sänkning jämfört med tidigare nivå”, skriver regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.
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