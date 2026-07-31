Regeringen backar om vargarna efter EU-kritik

Regeringen backar från fjolårets beslut att sänka miniminivån för den svenska vargstammen från 300 till 170 djur, skriver TT.

Beslutet kritiserades av EU-kommissionen, som kallade det ovetenskapligt och en risk för artens långsiktiga fortlevnad.

”Värdet justeras nu upp något, till 220, vilket fortfarande innebär en väsentlig sänkning jämfört med tidigare nivå”, skriver regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.