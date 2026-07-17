Skygg apa klassas som egen art: ”Hör men ser dem inte”

En ny apa har upptäckts i Kongo-Kinshasa, rapporterar flera medier. Den lilla ”Likweli”-apan har hittats i en nationalpark och har ett udda utseende, skriver BBC. Den kännetecknas av orange läppar och ett högljutt, karaktäristiskt läte.

Enligt Junior Amboko vid Florida Atlantic University handlar det om skygga djur.

– Man hör dem ofta, men ser dem inte.

Den sågs redan för 18 år sedan. Att den nu rapporteras ha upptäckts handlar om att den dokumenterats och registrerats som en egen art.