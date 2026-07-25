Pytteliten hjort född i djurpark i Tyskland
Djurparken i tyska Köln har fått ett nytillskott, rapporterar tyska medier. Hon är nattaktiv, blyg och pytteliten – vilket är helt normalt för en pudu, alltså världens minsta hjortdjur.
Puduungen Yenai har hunnit bli två månader gammal och är i full färd med att utforska sitt utomhusområde.
”Ibland ligger hon gömd i gräset, vilket är helt typiskt”, skriver djurparken i ett uttalande.
Puduhjortar lever i skogarna i Chile och sydvästra Argentina, men både Yenai och båda hennes föräldrar är födda i tyska djurparker. Hjortarna är utrotningshotade, och vilda populationer hotas av jakt, förstörelse av habitat och attacker från förvildade hundar.
bakgrund
Puduhjort
Wikipedia (en)
The pudus (Mapudungun püdü or püdu, Spanish: pudú, Spanish pronunciation: [puˈðu]) are two species of South American deer from the genus Pudu, and are the world's smallest deer. The chevrotains (mouse-deer; Tragulidae) are smaller, but they are not true deer. The name is a loanword from Mapudungun, the language of the indigenous Mapuche people of central Chile and south-western Argentina. The two species of pudus are the northern pudu (Pudu mephistophiles) from Venezuela, Colombia, Ecuador, and Peru, and the southern pudu (Pudu puda; sometimes incorrectly modified to Pudu pudu) from southern Chile and south-western Argentina. Pudus range in size from 32 to 44 centimeters (13 to 17 in) tall, and up to 85 centimeters (33 in) long. The southern pudu is classified as near threatened, while the northern pudu is classified as Data Deficient in the IUCN Red List.
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