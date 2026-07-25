Pytteliten hjort född i djurpark i Tyskland

Djurparken i tyska Köln har fått ett nytillskott, rapporterar tyska medier. Hon är nattaktiv, blyg och pytteliten – vilket är helt normalt för en pudu, alltså världens minsta hjortdjur.

Puduungen Yenai har hunnit bli två månader gammal och är i full färd med att utforska sitt utomhusområde.

”Ibland ligger hon gömd i gräset, vilket är helt typiskt”, skriver djurparken i ett uttalande.

Puduhjortar lever i skogarna i Chile och sydvästra Argentina, men både Yenai och båda hennes föräldrar är födda i tyska djurparker. Hjortarna är utrotningshotade, och vilda populationer hotas av jakt, förstörelse av habitat och attacker från förvildade hundar.