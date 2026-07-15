Naturvårdare kämpar vidare trots krig och sanktioner

En djurskötare och en gepard på en djurpark i Teheran 2022. Bilden är från den iranska nyhetsbyrån ISNA.

Naturvårdsorganisationer i Iran fortsätter arbetet med att öka allmänhetens engagemang för landets djurliv, trots växande utmaningar som krig, klimatförändringar och internationella sanktioner. Det skriver AP.

En av organisationerna är Avayeboom, vilket på persiska betyder ”Jordens rop”.

– Hur länge vi och andra naturvårdsorganisationer kan fortsätta är en stor fråga. Vi väntar hela tiden på att se vad som händer, säger organisationens grundare Iman Ebrahimi.

Avayebooms vd Fateme Kazemi säger att de flesta iranier tycker att djurlivet och miljön är viktiga, trots kriget.

Minst 86 arter i Iran hotas av utrotning till följd av flera år av bland annat klimatförändringar. De senaste månadernas krig har förvärrat situationen.