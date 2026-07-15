ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En djurskötare och en gepard på en djurpark i Teheran 2022. Bilden är från den iranska nyhetsbyrån ISNA. (Alireza Masoumi / AP)
MellanösternkrisenHoten mot artrikedomen

Naturvårdare kämpar vidare trots krig och sanktioner

Av Emma Hedlin
Publicerad:

Naturvårdsorganisationer i Iran fortsätter arbetet med att öka allmänhetens engagemang för landets djurliv, trots växande utmaningar som krig, klimatförändringar och internationella sanktioner. Det skriver AP.

En av organisationerna är Avayeboom, vilket på persiska betyder ”Jordens rop”.

– Hur länge vi och andra naturvårdsorganisationer kan fortsätta är en stor fråga. Vi väntar hela tiden på att se vad som händer, säger organisationens grundare Iman Ebrahimi.

Avayebooms vd Fateme Kazemi säger att de flesta iranier tycker att djurlivet och miljön är viktiga, trots kriget.

Minst 86 arter i Iran hotas av utrotning till följd av flera år av bland annat klimatförändringar. De senaste månadernas krig har förvärrat situationen.

Krig och ekonomisk kris har förvärrat läget för Irans redan hårt pressade djurliv
AP  · Ofta betalvägg

Läs mer

Samtidigt har konflikten trappats upp den senaste veckan
AP  · Ofta betalvägg
CNN rapporterar löpande om händelseutvecklingen i Iran
live · CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen