Utbyggnaden av datacenter • Omni förklarar
”Folket kan räkna” – så blev Finland fientligt till datacenter
Folkets motstånd mot techjättarnas datacenter har växt och allt fler ser en kalkyl som inte går ihop, där techjättarna tar utan att ge tillbaka.
– De går att likna vid kolonierna förr i tiden, säger energiprofessorn Peter Lund.
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