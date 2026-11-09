En pianist som fallit överbord från ett kryssningsfartyg längs den kaliforniska kusten räddades på fredagen, efter att ha trampat vatten mitt ute i Stilla havet i uppemot nio timmar, skriver BBC.

Mannen tros ha fallit överbord från jättefartyget ”Ovation of the Seas” vid halv tre-tiden på natten tre mil från land. Han hittades vid elvatiden, och då av en slump av två fiskare från Newport Beach.

Mannen var medtagen, berättar fiskarna för CBS News, men han var inte så nedkyld som man kanske kunde tro. Vattnet var nämligen 24 grader varmt, ovanligt mycket på grund av ”super-El Niñon”.

– Ett vanligt år hade det inte funnits en chans att han hade överlevt, säger fiskaren Sean Norton till CBS.