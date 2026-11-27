För gamla för armén – möt ”Stäppvargarna” som strider ändå
De kallar sig hellre ”pionjärer” än pensionärer – även om det är ett faktum att de alla var över 60 år och inte längre fick strida för den ukrainska armén, när Ryssland inledde sin…
The New York Times
They Were Too Old to Enlist, but Not to Fight. Meet the Steppe Wolves of Ukraine.
When the military refused to let them sign up, a b…
Black Week: Halva priset i ett helt år
Passa på! Ett av årets bästa erbjudanden från Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen