Föräldrar döms – misshandlade fosterbarn under flera år

En man och en kvinna i Småland som under flera år drev ett familjehem har dömts till tre års fängelse vardera för bland annat misshandel, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

Fem barn omhändertogs akut när ett av barnen spelade in ett bråk hemma och visade klippet för en skolkurator. Barnen vittnade bland annat om att de kameraövervakats, låsts in på sina rum och utsatts för fysiskt och psykiskt våld.

Paret döms mot sitt nekande och har hela tiden hävdat att ett av barnen hittat på anklagelserna och fått med sig resten av barnen.