Föräldrar låstes ute av sin treåring på balkongen
Räddningstjänsten i Malmö larmades på lördagen av två föräldrar som låsts ute på sin balkong av sitt treåriga barn, rapporterar P4 Malmöhus. Händelsen är inte helt ovanlig.
– Det händer faktiskt ganska ofta. Kanske en gång i månaden i Malmö stad, säger ledningsoperatören Rickard Nilsson.
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