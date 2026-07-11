Föräldrar låstes ute av sin treåring på balkongen

Räddningstjänsten i Malmö larmades på lördagen av två föräldrar som låsts ute på sin balkong av sitt treåriga barn, rapporterar P4 Malmöhus. Händelsen är inte helt ovanlig.

– Det händer faktiskt ganska ofta. Kanske en gång i månaden i Malmö stad, säger ledningsoperatören Rickard Nilsson.