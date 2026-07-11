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Fasader med balkonger. (Janerik Henriksson/TT)
Inrikes

Föräldrar låstes ute av sin treåring på balkongen

Av Tomas Ekelund
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Räddningstjänsten i Malmö larmades på lördagen av två föräldrar som låsts ute på sin balkong av sitt treåriga barn, rapporterar P4 Malmöhus. Händelsen är inte helt ovanlig.

– Det händer faktiskt ganska ofta. Kanske en gång i månaden i Malmö stad, säger ledningsoperatören Rickard Nilsson.

De blev sittande på balkongen i 1,5 timme
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Föräldrar utelåsta på balkong
Aftonbladet
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