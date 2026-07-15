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Mammor väntar med sina barn på malariavaccinet i Yaounde i Kameru. Bilden är tagen i april. (Angel Ngwe /AP/TT / AP)
Malariabekämpningen

Föräldrar välkomnar vaccin: ”Barnavdelningen är tom”

Av Hedda Hallsenius
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Malariavaccinet för barn under två år har till stor del tagits emot med öppna armar av föräldrar i Kamerun, Ghana, Malawi och Kenya, rapporterar AP.

Alice Tchuenmegne, sjuksköterska på distriktssjukhuset i staden Soa i Kamerun, säger att hon kan se skillnaden vaccinet har gjort.

– Våra barnavdelningar har tömts, säger hon.

Mamman Mabel Djoumessi är på sjukhuset i Soa för att vaccinera sin nio månader gamla son Kenfack. Hon säger att hennes andra barn, som inte kunnat vaccineras, ofta varit sjuka. Men Kenfack har varit frisk. Därför är hon extra mån om att han ska få alla sina fyra doser.

– Jag vill inte att han ska lida som de andra har gjort, säger hon.

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www.who.int
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