Malariavaccin ger resultat – utmaningen är sista dosen
För drygt två år sedan började Kamerun rutinmässigt vaccinera barn mot malaria. Sjukvårdare kan nu konstatera att vaccinet haft god effekt mot allvarlig sjukdom – men de oroar sig för att långt ifrån alla barn kommer tillbaka för den fjärde och sista sprutan. Det rapporterar AP.
I ett pilotprogram för malariavaccinet i Ghana, Kenya och Malawi fick omkring 80 procent av barn i målgruppen sin första dos. Men bara 46 procent fick den fjärde dosen, som ska tas flera månader senare.
Föräldrar ser i regel mycket positivt på vaccinet. Men många barn missade sin sista dos på grund av faktorer som transportkostnader och brist på uppföljning.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen