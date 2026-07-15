Malariavaccin ger resultat – utmaningen är sista dosen

För drygt två år sedan började Kamerun rutinmässigt vaccinera barn mot malaria. Sjukvårdare kan nu konstatera att vaccinet haft god effekt mot allvarlig sjukdom – men de oroar sig för att långt ifrån alla barn kommer tillbaka för den fjärde och sista sprutan. Det rapporterar AP.

I ett pilotprogram för malariavaccinet i Ghana, Kenya och Malawi fick omkring 80 procent av barn i målgruppen sin första dos. Men bara 46 procent fick den fjärde dosen, som ska tas flera månader senare.

Föräldrar ser i regel mycket positivt på vaccinet. Men många barn missade sin sista dos på grund av faktorer som transportkostnader och brist på uppföljning.