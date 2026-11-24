Ken Fagerberg till vänster. Bilden är från 2012.

Den tidigare fotbollsspelaren Ken Fagerberg är död, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Han var världens snällaste och hade ett hjärta av guld, säger hans pappa Göran Fagerberg till tidningen.

Fagerberg slog igenom 2007 när han spelade i Örgryte. Men trots att han spåddes en framgångsrik fotbollskarriär tog den inte riktigt fart.

Det är oklart varför fotbollsspelaren dog. Han blev 37 år gammal.