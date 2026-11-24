Före detta fotbollsspelaren Ken Fagerberg är död
Den tidigare fotbollsspelaren Ken Fagerberg är död, rapporterar Göteborgs-Posten.
– Han var världens snällaste och hade ett hjärta av guld, säger hans pappa Göran Fagerberg till tidningen.
Fagerberg slog igenom 2007 när han spelade i Örgryte. Men trots att han spåddes en framgångsrik fotbollskarriär tog den inte riktigt fart.
Det är oklart varför fotbollsspelaren dog. Han blev 37 år gammal.
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