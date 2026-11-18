Bekämpningsmedlet fluazinam som används vid odling av svensk potatis kan skada barns hjärnor. Det säger forskarna Axel Mie och Christina Rudén vid Stockholms universitet till DN.

De har granskat en studie som gjordes på råttor för 20 år sedan på uppdrag av företaget som säljer medlet. De kom fram till att det fanns sex felaktiga resultat i rapporten.

– När man rättar till felen blir vår slutsats att det här medlet påverkar hjärnan negativt, vid alla testade dosnivåer, säger Mie.

Framför allt är de oroliga för barn som bor nära odlingarna eftersom medlet kan spridas med vinden, att äta potatisen är ingen fara. Forskarna har slagit larm till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa, som nu utreder uppgifterna.