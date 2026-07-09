Forskare: Fågelsång kan ge svar om människans språk
Fågelsång är mer än kvitter i skogen. För neurobiologen Erich D Jarvis kan den ge svar på hur människans språk har uppstått.
The New York Times
A Bird’s Brain Holds Clues to the Sounds of Music
The neurobiologist Erich Jarvis studies the few sp…
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