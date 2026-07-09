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Forskare: Fågelsång kan ge svar om människans språk

Why some birds learn to create their own repertoire of songs and others can’t has been a longtime focus of the neurobiologist Erich Jarvis’s research at Rockefeller University in New York. (Vincent Alban/The New York Times)

Fågelsång är mer än kvitter i skogen. För neurobiologen Erich D Jarvis kan den ge svar på hur människans språk har uppstått.

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The New York Times

A Bird’s Brain Holds Clues to the Sounds of Music

The neurobiologist Erich Jarvis studies the few sp…

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