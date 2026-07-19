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En kvinna svalkar sig i skuggan i Chicago. (Nam Y. Huh /AP/TT / AP)
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Forskare: Medier förskönar bilden av extremvärme

Av Hannah Gustafsson
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Trots att extremvärme är ett stort problem i flera delar av USA, oroar sig bara en tredjedel av amerikanerna. Det visar en ny studie från Yale, skriver Independent.

Forskarna menar att det delvis kan bero på att medier framställer det varma vädret som något härligt.

– Den potentiella faran är att dessa bilder kan få extremvärme att verka behaglig, vanlig eller hanterbar – särskilt för människor som inte redan ser värme som en allvarlig hälsorisk.

Varje år dör omkring 2 000 människor i USA av värmen. Bara under firandet av 4 juli dog 19 personer i New Jersey.

Även positiva bilder i annonser och sociala medier kan vara ett problem, enligt forskarna
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