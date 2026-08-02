Skövlingen av Colombias skogar ökade under 2025

Avverkningen av skog i Colombia ökade med fem procent under 2025, visar en rapport från landets regering enligt AP.

Colombia har avverkat nästan 120 000 hektar skog under året. Regeringen understryker att det är omkring 31 procent mindre än år 2021, vilket är i linje med målet att reducera avverkningen med 20 procent.

President Gustavo Petro, som lämnar sin post nästa vecka, har gjort skyddet av Amazonas centralt i sin politik. Bland annat har hans regering fått igenom en lag om boskapsspårning, som ska hindra kött från djur kopplade till illegal avverkning från att hamna på marknaden.