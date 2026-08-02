ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Avverkning i en skog i Colombia. (Ivan Valencia /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Skövlingen av Colombias skogar ökade under 2025

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Avverkningen av skog i Colombia ökade med fem procent under 2025, visar en rapport från landets regering enligt AP.

Colombia har avverkat nästan 120 000 hektar skog under året. Regeringen understryker att det är omkring 31 procent mindre än år 2021, vilket är i linje med målet att reducera avverkningen med 20 procent.

President Gustavo Petro, som lämnar sin post nästa vecka, har gjort skyddet av Amazonas centralt i sin politik. Bland annat har hans regering fått igenom en lag om boskapsspårning, som ska hindra kött från djur kopplade till illegal avverkning från att hamna på marknaden.

Skogsskövlingen ökade dramatiskt efter rekordlåga nivåer år 2023
AP  · Ofta betalvägg
Energiministern om tillträdande regeringen: ”Att komma in med klimatförnekelse är absolut farligt”
apnews.com
Se nivån av skogsavverkning här
globalnaturewatch.org
Klimataktivist: ”Vi kommer inte att ge upp”
www.theguardian.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen