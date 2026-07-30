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Kolkraftverk i Kina, januari 2026. (Ng Han Guan /AP/TT)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Mindre än hälften av Kinas el kommer från kolkraft

Av Patrik Dahlin
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För första gången någonsin står kolkraft för mindre än hälften av Kinas elproduktion, skriver Bloomberg.

Under årets första sex månader var andelen 49,7 procent. Den förnybara energin har stigit från 40 till 41,2 procent, medan kärnkraft och naturgas står för resten.

Kina är världens största utsläppare av växthusgaser, men är klart mindre kolberoende än Indien.

Den faktiska mängden ökar dock
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