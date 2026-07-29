Rekordlite regn – mer än halva England drabbat av torka

Mer än halva England upplever en torka efter ”rekordlite regn och exceptionellt höga temperaturer”. Det meddelar den brittiska regeringen på onsdagen enligt AFP.

Bland annat London, East Anglia och hela sydvästra England har drabbats av något som beskrivs som ”blixttorka” – en torka som utvecklas mycket snabbt under perioder med lite nederbörd och höga temperaturer. Den brittiska miljömyndigheten uppger att detta kommer att få konsekvenser här och nu, men att det också kan ge långvariga effekter.

”Floderna sjunker, bönder måste skörda grödor tidigt, risken för skogsbränder ökar och miljontals människor lever under restriktioner för vattenanvändning”, uppger myndigheten i ett uttalande.