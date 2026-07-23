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Brandmän försöker släcka en markbrand utanför Rom. (Francesco Benvenuti /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Rekordvärmen suger vattnet ur Europas marker

Av Louise Cassemar
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Rekordvärmeböljor till följd av klimatkrisen ”suger ut” vattnet ur jordarna i Europa på sommaren och intensifierar marktorkan. Det visar en vetenskaplig analys som The Guardian rapporterar om.

Den ihållande värmen innebär att vatten i marken, floder och sjöar avdunstat kraftigt. Enligt studien var sådana förhållanden 80 gånger mer sannolika i Västeuropa och 40 gånger mer sannolika i Östeuropa på grund av den globala uppvärmningen.

Den extrema marktorkan var fem gånger mer sannolik i väst och elva gånger mer sannolik i öst till följd av utsläpp från fossila bränslen.

Torka brukar kopplas till låg nederbörd, men det bedömer forskare att klimatkrisen har förändrat. Efter en vinter med mycket nederbörd, menar de att det är de höga temperaturerna som i stället är den främsta faktorn.

Torkan i Västeuropa klassificeras som ”extrem” – före klimatkrisen skulle den ha varit ”måttlig”, enligt studien
www.theguardian.com
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