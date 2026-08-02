Ny klimatminister: Regeringen sinkade skogsrapport

Colombias tillträdande klimatminister Fabio Arjona anklagar den sittande regeringen för att medvetet ha sinkat publiceringen av en rapport om skogsavverkning under 2025, skriver AP.

”Detta är ytterligare bevis på att de senaste årens politik har misslyckats med att ta itu med problemet [...] ren retorik”, skriver Arjona på X.

Den tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella har gått till val på att utöka oljeutvinning och gruvnäring, samt granska den nuvarande regeringens klimatlagstiftning.

Tidigare har Colombias nuvarande klimatminister Irene Vélez Torres sagt att klimatframstegen riskerar att rivas upp under den nya regeringen.