ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skogsavverkning föra Paimado i Colombia. Arkivbild från 2024. (Ivan Valencia /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Ny klimatminister: Regeringen sinkade skogsrapport

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Colombias tillträdande klimatminister Fabio Arjona anklagar den sittande regeringen för att medvetet ha sinkat publiceringen av en rapport om skogsavverkning under 2025, skriver AP.

”Detta är ytterligare bevis på att de senaste årens politik har misslyckats med att ta itu med problemet [...] ren retorik”, skriver Arjona på X.

Den tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella har gått till val på att utöka oljeutvinning och gruvnäring, samt granska den nuvarande regeringens klimatlagstiftning.

Tidigare har Colombias nuvarande klimatminister Irene Vélez Torres sagt att klimatframstegen riskerar att rivas upp under den nya regeringen.

Skogsskövlingen ökade dramatiskt efter rekordlåga nivåer år 2023
AP  · Ofta betalvägg
Fabio Arjona på X
x.com
Vélez Torres: ”Att komma in med klimatförnekelse är absolut farligt”
apnews.com
Se nivån av skogssavverkning här
globalnaturewatch.org
Aktivisten om den tillträdande regeringen: ”Vi kommer inte att ge upp”
www.theguardian.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen