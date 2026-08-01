ECB: Klimathotet utgör växande risk för global ekonomi

Klimatkrisen utgör en växande risk för den globala ekonomin, säger Frank Elderson, styrelsemedlem i Europeiska centralbanken (ECB).

Extrema väderförhållanden som de förödande skogsbränder som härjat i Spanien, Frankrike och Grekland i sommar kommer att få tunga ekonomiska konsekvenser, enligt Elderson. Även bristen på tillgång till naturliga råvaror som vatten kommer att påverka ekonomin.

– Om man förstör naturen så förstör man kärnan som vår ekonomi är beroende av. Det här är inte någon slags övning i flower power eller trädkramande. Det här är grundläggande nationalekonomi, säger Elderson.