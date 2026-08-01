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FILE - An area scorched by a wildfire surrounds structures in El Tiemblo, Avila province, Spain, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez, File) CLI404 (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

ECB: Klimathotet utgör växande risk för global ekonomi

Av Hedda Hallsenius
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Klimatkrisen utgör en växande risk för den globala ekonomin, säger Frank Elderson, styrelsemedlem i Europeiska centralbanken (ECB).

Extrema väderförhållanden som de förödande skogsbränder som härjat i Spanien, Frankrike och Grekland i sommar kommer att få tunga ekonomiska konsekvenser, enligt Elderson. Även bristen på tillgång till naturliga råvaror som vatten kommer att påverka ekonomin.

– Om man förstör naturen så förstör man kärnan som vår ekonomi är beroende av. Det här är inte någon slags övning i flower power eller trädkramande. Det här är grundläggande nationalekonomi, säger Elderson.

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www.theguardian.com
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