Forskare: Ny lag hotar Kinas minoriteter
Kina har 56 officiellt erkända nationaliteter och konstitutionen skyddar alla minoriteters rättigheter. Samtidigt har Xi Jinping i över ett decennium drivit en förtryckande assimil…
Foreign Affairs
The Next Phase of China’s Minority Crackdown
Forced Assimilation Is Now the Law
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