ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Perspektiv på världen

Forskare: Ny lag hotar Kinas minoriteter

An exiled Tibetan Buddhist nun carries a framed portrait of Lobsang Palden, also known as Lobga Rangzen, who died after setting himself on fire in front of the United Nations headquarters in New York earlier this month, during a protest against China’s new ethnic unity law. (Ashwini Bhatia /AP/TT)

Kina har 56 officiellt erkända nationaliteter och konstitutionen skyddar alla minoriteters rättigheter. Samtidigt har Xi Jinping i över ett decennium drivit en förtryckande assimil…

Läs hela artikeln
Foreign Affairs

The Next Phase of China’s Minority Crackdown

Forced Assimilation Is Now the Law

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen