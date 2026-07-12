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Tyrannosaurusskelettet ”Gus (Sotheby´s.)
Utrikes

Forskare skeptiska när rekorddyr T-rex klubbas

Av Ebba Örn
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I veckan auktioneras det 67 miljoner år gamla tyrannosaurusskelettet ”Gus” ut på auktionshuset Sotheby’s i London, skriver BBC. Auktionen har väckt liv i en nygammal debatt i forskarvärlden – borde vissa fynd reserveras för vetenskapen?

”Gus” är värderad till rekordhöga 30 miljoner dollar. Det är långt ifrån vad många museer har råd med, säger Susannah Maidment, dinosaurieforskare vid Natural History Museum i London. Hon menar att det är väldigt problematiskt att en så välbevarad, historiskt viktig fossil hamnar i händerna på den med mest pengar.

Forskningen av tidigare liv på jorden är grundläggande för att förstå den massutdöendeperiod som världen tycks stå inför nu, säger Maidment.

– Det förflutna är egentligen den enda form av empiriska data vi har för att förstå vad som händer just nu och i framtiden, säger hon.

Det tog tre år för forskarna att gräva fram ”Gus”
BBC
Här kan du följa auktionen
www.sothebys.com
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