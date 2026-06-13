Forskare varnar: AI kan snart skapa sin egen efterträdare
Kod som skriver kod är redan vardag på AI-bolag. Hos Anthropic skrevs mer än fyra femtedelar av bolagets kod i maj av chatboten Claude, skriver The Economist.
The Economist
How artificial intelligence got better at building itself
What does “recursive self-improvement” mean for th…
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