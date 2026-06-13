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Innovation & framtid

Forskare varnar: AI kan snart skapa sin egen efterträdare

A visitor interacts with a robot at the Europelargest artificial intelligence event, AI Week 2026, in Rho, near Milan, Italy. (Luca Bruno /AP/TT / AP)

Kod som skriver kod är redan vardag på AI-bolag. Hos Anthropic skrevs mer än fyra femtedelar av bolagets kod i maj av chatboten Claude, skriver The Economist.

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The Economist

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