ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Innovation & framtid

Forskarnas larm: Jorden absorberar allt mer värme

Frankfurt, Germany. (Michael Probst / AP)

Jorden tar just nu upp mer energi från solen än den hinner skicka tillbaka ut i rymden. Det beror bland annat på att isar smälter och luften innehåller färre ljusreflekterande part…

Läs hela artikeln
The Economist

The rate at which Earth is absorbing energy is alarming climate scientists

Reflections on a warming planet.

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen