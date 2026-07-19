Forskarnas larm: Jorden absorberar allt mer värme
Jorden tar just nu upp mer energi från solen än den hinner skicka tillbaka ut i rymden. Det beror bland annat på att isar smälter och luften innehåller färre ljusreflekterande part…
The Economist
The rate at which Earth is absorbing energy is alarming climate scientists
Reflections on a warming planet.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen