Förskola står i lågor i Skärholmen

Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt.

– Jag vaknade tidigt för jag brukar jobba den tiden men sen såg jag jättemycket svart rök, säger personen till tidningen.

Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 07.30-tiden.