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Brandman med hjälm. Illustrationsbild. (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Förskola står i lågor i Skärholmen

Av Ebba Örn
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Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt.

– Jag vaknade tidigt för jag brukar jobba den tiden men sen såg jag jättemycket svart rök, säger personen till tidningen.

Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 07.30-tiden.

Räddningstjänsten arbetar med att släcka branden
Aftonbladet
En förundersökning gällande allmänfarlig vårdslöshet är inledd
Expressen
Brand på förskola i Skärholmen
Sveriges Television
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