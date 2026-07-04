Förskola står i lågor i Skärholmen
Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt.
– Jag vaknade tidigt för jag brukar jobba den tiden men sen såg jag jättemycket svart rök, säger personen till tidningen.
Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 07.30-tiden.
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