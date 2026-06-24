Försökte förgifta sin man – döms till tolv års fängelse

En kvinna döms för att ha försökt förgifta sin man, vilket ledde till att han lades in på sjukhus 13 gånger.. Bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.

En kvinna döms till tolv års fängelse för mordförsök efter att under flera år ha förgiftat sin tidigare make, skriver Aftonbladet. Domen kommer efter att förundersökningen först lades ner och sedan återupptogs flera år senare.

Enligt Aftonbladet led mannen under flera år av förhöjda kalcium- och D-vitaminvärden, som varken han eller hans läkare kunde hitta någon förklaring till. Det ledde bland annat till att han lades in på sjukhus vid 13 olika tillfällen.

Det var först efter att mannen i hemlighet filmade i sitt arbetsrum som han såg att ex-frun droppade ner något i hans vattenflaska. Hon har hela tiden nekat till brott.