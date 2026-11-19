Polisen har delat en bild på sedlarna som mannen försökte smuggla ut ur Sverige.

En man i 35-årsåldern döms till ett år och tre månaders fängelse för att ha försökt smuggla ut 1,5 miljoner kronor i utländska sedlar ur Sverige.

Mannen togs på bar gärning av gränspolisen på flygplatsen Landvetter i Göteborg med en stor mängd utländska sedlar.

”Pengarna hade han bland annat gömt i sittdynan på sin rullstol”, skriver polisen i ett pressmeddelande.