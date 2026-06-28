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Göteborg City Airport i Säve. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Inrikes

Försökte stjäla helikopter – kraschade och greps

Av Hannah Gustafsson
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Det blev en kort tur för tre män som försökte stjäla en helikopter som använts under en flyguppvisning i Säve i Göteborg, skriver GP.

Flera vittnen ska ha slagit larm efter att de sett männen stjäla en bil, med tillhörande släp och helikopter under lördagskvällen.

– De kommer inte jättelångt innan de kraschar mot någon form av fundament i närområdet, säger polisens vakthavande befäl Magnus Schildt till tidningen.

Männen försökte fly in i skogen, men kunde senare gripas av polisen.

Två av männen är i 40-årsåldern, och en i 25-årsåldern
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De är misstänkta för grov stöld, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel
TT
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