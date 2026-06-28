Försökte stjäla helikopter – kraschade och greps

Det blev en kort tur för tre män som försökte stjäla en helikopter som använts under en flyguppvisning i Säve i Göteborg, skriver GP.

Flera vittnen ska ha slagit larm efter att de sett männen stjäla en bil, med tillhörande släp och helikopter under lördagskvällen.

– De kommer inte jättelångt innan de kraschar mot någon form av fundament i närområdet, säger polisens vakthavande befäl Magnus Schildt till tidningen.

Männen försökte fly in i skogen, men kunde senare gripas av polisen.