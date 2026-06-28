Försökte stjäla helikopter – kraschade och greps
Det blev en kort tur för tre män som försökte stjäla en helikopter som använts under en flyguppvisning i Säve i Göteborg, skriver GP.
Flera vittnen ska ha slagit larm efter att de sett männen stjäla en bil, med tillhörande släp och helikopter under lördagskvällen.
– De kommer inte jättelångt innan de kraschar mot någon form av fundament i närområdet, säger polisens vakthavande befäl Magnus Schildt till tidningen.
Männen försökte fly in i skogen, men kunde senare gripas av polisen.
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