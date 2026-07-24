Försvaret övar med Black Hawk-helikopter i Stockholm
Under förmiddagen och den tidiga eftermiddagen på fredagen kommer Försvarsmakten och polisen att hålla en övning med helikopter i centrala Stockholm. Det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.
Enligt pressmeddelandet kan övningen ”märkas om man befinner sig i de centrala delarna av huvudstaden”. Helikoptern som ska användas är av modellen UH-60M Black Hawk, som av Försvarsmakten kallas för Helikopter 16.
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