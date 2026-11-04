Försvarsjätten vinstvarnar – för andra gången i år
Den tyska försvarsjätten Rheinmetall varnar för lägre vinst på grund av förseningar i ett program för pansarfordon. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget räknar nu med en försäljning på cirka 13,2 miljarder euro i år, en sänkning från det tidigare intervallet på 13,7-14,2 miljarder euro.
Bolaget sänker också prognosen för rörelsemarginalen, till 18,5 procent från 19 procent.
Även i augusti tvingades Rheinmetall sänka sin försäljningsprognos, då det tyska försvaret avbeställde sex fregatter.