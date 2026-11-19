Storbritanniens före detta premiärminister Keir Starmer håller tal till anställda på BAE Systems. Oktober 2025.

Den brittiska försvarskoncernen BAE Systems ska minska personalstyrkan med 2 procent, vilket innebär runt 1 000 tjänster. Det rapporterar flera medier.

Bolaget säger att tjänsterna ska kapas genom frivilliga avgångar inom luftförsvarsenheten som anställer omkring 18 000 personer. En talesperson för BAE Systems säger att de vill bli ”mer agila och öka sin konkurrenskraft”.

Brittiska Labourregeringen har fått kritik av facken för att inte stötta den inhemska försvarssektorn, rapporterar Sky News.