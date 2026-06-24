Fortsatt slarv på Svea Vaccin efter avslöjande om brister

Arkivbild av en skylt från Svea vaccin i Stockholm.

För drygt två år sedan avslöjade Aftonbladet brister i verksamheten på Svea vaccin. Det rörde sig bland annat om att företaget transporterade vaccin i svarta sopsäckar på tunnelbanan och förvarade dem i för varma kylskåp, och att personal saknade legitimation.

Ivo inledde en granskning och hotade Svea Vaccin med vite.

Enligt Aftonbladet kvarstår problemen fortfarande. Bland annat har det framgått under Ivos inspektioner att personalen förväxlat patienter och gett dem fel vaccin. Ivo ser allvarligt på bristerna, säger enhetschefen Anna Karin Nyqvist, och har krävt att Svea Vaccin ska vidta åtgärder

– Det här är en stor verksamhet. Vi gör allt vad vi kan för att bli bättre, säger Svea Vaccins vd Ridha Hadfi.